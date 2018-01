Zes maanden cel met uitstel voor bij rellen betrokken Syriëstrijder 02u39 0

Syriëstrijder Mohamed Aquichouh is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel omdat hij in augustus 2012 betrokken was bij rellen aan het Vilvoordse station. De man zou daarbij twee agenten met een plastic fles op het hoofd geslagen hebben. Aquichouh maakte deel uit van de groep Vilvoordse jongeren die 5 jaar geleden radicaliseerden onder de invloed van Sharia4Belgium-boegbeeld Fouad Belkacem. Begin augustus 2012 was hij betrokken bij relletjes in Vilvoorde. Toen de politie een jongeman wilde controleren die zijn gezicht bedekt had met een sjaal, kwam het tot een schermutseling tussen meer dan dertig jongeren en zestien politieagenten. Drie agenten en een van de jongeren raakten gewond. Zowel hij als zijn vriend Zakaria B. sloegen met een plastic fles op het hoofd van twee agenten nadat B. geweigerd had zijn identiteitskaart te tonen. B. kreeg bij verstek 12 maanden cel. (WHW)