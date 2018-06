Zennestad tekent krijtlijnen uit voor toekomst 29 juni 2018

02u24 1 Vilvoorde Het stadsbestuur heeft gisteren de campagne 'Ons Vilvoorde Morgen' gelanceerd. Het gaat om een langetermijnvisie voor het ruimtegebruik in de Zennestad. Het plan zal de basis vormen voor een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.

Vilvoorde is een snel groeiende stad, maar de beschikbare ruimte wordt steeds schaarser. Om na te gaan waar er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden, werd het toekomstplan 'Ons Vilvoorde Morgen' uitgewerkt. "We zijn een van de eerste steden die het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen naar een lokale visie omzetten", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a) fier. "Het toekomstplan is opgebouwd uit vier verhaallijnen die elk een specifieke blik op de stad geven: groen, wonen, mobiliteit en bedrijvigheid. De opbouw van het plan moet leiden tot een samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen. De komende maanden krijgen de inwoners meer informatie over de campagne."





Het volgende schepencollege zal vanaf volgend jaar samen met de inwoners kunnen bekijken hoe het optimaal kan omgaan met de beschikbare ruimte. Waar kunnen nog woningen gebouwd worden, waar is er plaats voor gemeenschapsvoorzieningen en waar kunnen er extra bedrijven komen? Dat zal de komende maanden en jaren duidelijk moeten worden. (RDK)