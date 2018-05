Zennestad eert 'ambassadeur' Portaels GROOT FEEST VOOR 200STE VERJAARDAG KUNSTSCHILDER DIMITRI BERLANGER

02 mei 2018

02u26 0 Vilvoorde De Zennestad herdenkt de 200ste verjaardag van kunstenaar Jan Portaels met een uitgebreid feestprogramma van 19 mei tot 1 juli. Dat gebeurt met een street artkunstwerk, een Portaelsbier, een tentoonstelling met tal van topstukken en een 'Kamelenkaravaan'.

Een plein, een school en een ziekenhuis: er verwijst best wel wat in Vilvoorde naar Jean Portaels. Hij is dan ook één van de meest invloedrijke personen uit de Belgische kunstscène van de 19de eeuw. Op jonge leeftijd liet hij zijn familie achter in Vilvoorde en trok hij de wijde wereld in. In een periode dat reizen nog ongebruikelijk was, bezocht hij landen als Syrië, Libanon, Palestina, Egypte en Marokko. Dankzij die reisimpressies stond hij in België aan de wieg van het oriëntalisme.





Kunstwerk

"Jean Portaels is 200 jaar na zijn geboorte dan ook nog steeds een belangrijk ambassadeur voor Vilvoorde", zegt cultuurschepen Johan Serkeyn. Precies op zijn verjaardag onthulde het stadsbestuur ter ere van Portaels een street artkunstwerk van de hand van Vilvoordenaar Wide Vercnocke. Net op die plek werd hij geboren en bracht hij zijn jeugd door.





Speciaal voor de herdenking brouwde microbrouwerij Den Triest uit Tisselt ook het Portaelsbier 'De Sterre', een blond bier van 6,5%. De naam verwijst naar de familiebrouwerij De Sterre. Het bier zal te koop zijn op de verschillende evenementen en in het infopunt in het administratief centrum Mattenkot.





Tentoonstelling

Het orgelpunt van de herdenking is de tentoonstelling 'Portaels, Vilvoordenaar en wereldburger' met bijhorend boek tussen 19 mei en 1 juli in het Tuchthuis. Een aantal van de 50 werken worden voor het eerst aan het publiek getoond. Bijkomende activiteiten zoals lezingen, een gezinsdag, een rondetafeldebat en een avondwandeling diepen de expo nog verder uit.





Triptiek bewonderen

Naast deze tentoonstelling worden nog heel wat initiatieven opgezet. Tijdens de Open Kerkendagen van 2 en 3 juni kan de net gerestaureerde triptiek in de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop opnieuw bewonderd worden. Tussen 16 en 24 juni organiseren zowel de Koninklijke Portaelskring als de Portaelsschool voor Beeldende Kunsten tentoonstellingen, een pop-up Portaelsbar en een kunstinstallatie rond het beeld van de schilder.





Kamelen

Op 16 juni tenslotte trekt 'De Kamelenkaravaan' door de stad: een kleurrijke stoet van leerlingen van de Portaelsschool en de academie, een bonte, oriëntaalse fanfare, vergezeld van een aantal kamelen én de reuzen van De Goubloem.