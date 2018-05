Zaalvoetbalclub zoekt jeugdcoaches 15 mei 2018

Zaalvoetbalclub Vilvoorde is op zoek naar extra nieuwe trainers voor haar jeugdploegen. Vanaf september neemt ZVC Vilvoorde voor het eerst deel aan de Vlaamse jeugdcompetitie zaalvoetbal. Concreet betekent dit dat er dan ook extra trainers of coaches nodig zijn voor volgend seizoen. Wie gebeten is door de zaalvoetbalmicrobe, graag met jeugd werkt, en zijn kennis op een sociaal pedagogisch verantwoorde wijze wil overbrengen, kan een afspraak maken via secretariaat@zvcvilvoorde.be of telefonisch contact opnemen via 0468/20.86.28. (DBS)