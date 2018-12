Yannick Carrasco verovert als Kerstman harten van de kindjes in AZ Jan Portaels Dimitri Berlanger

27 december 2018

17u58 4 Vilvoorde De kinderen op de afdeling Pediatrie in het AZ Jan Portaels kregen vandaag een wel heel verrassend bezoekje. Rode Duivel Yannick Carrasco vervulde de rol van ‘gelegenheidskerstman’ en kwam hen een cadeautje brengen. “Ik ben zelf een echte familieman en wilde iets doen voor zij die het tijdens de kerstdagen wat minder goed hebben.”

De Rode Duivel, die in China voetbalt, is een paar dagen in het land om de feestdagen door te brengen bij zijn familie. Hij nam de gelegenheid te baat om in zijn thuisstad Vilvoorde de jongste patiëntjes een hart onder de riem te steken in het ziekenhuis. Voorzien van de nodige cadeautjes hield hij in verschillende kamers halt voor een korte babbel en een foto.

De kleine Ravza (2,5), die vandaag nog een operatie aan de amandelen moest ondergaan, was één van de ‘gelukkigen’. “We zijn heel blij met het bezoekje en het cadeautje dat we hebben gekregen”, lacht Esma Paliet. “Dit was echt wel heel onverwacht. Het is mooi dat zo’n ster tijd maakt voor de kinderen.” Carrasco hielp met de nodige moeite ook om het pakje open te maken. De kleine Ravza was duidelijk meer geïnteresseerd in de pop dan in de vedette naast haar en de vele camera’s die flitsten.

Iedereen kreeg ook een kerstkaartje met wensen van de Rode Duivel. De overgebleven pakjes werden onder de kerstboom gelegd en zullen ongetwijfeld bij een van de nieuwe patiëntjes terechtkomen.