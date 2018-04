Wouter Beke present bij 5.000ste huisbezoek 12 april 2018

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft gisterochtend in Vilvoorde officieel de aftrap gegeven voor de 1 miljoen huisbezoeken die de partij van plan is in heel Vlaanderen af te leggen. De start vond niet toevallig plaats in Vilvoorde: de lokale afdeling is er al enkele maanden geleden begonnen met huisbezoeken en legde al zijn 5.000ste huisbezoek af. "Onze ploeg wil absoluut alle Vilvoordenaars bezoeken", zegt fractieleider Peter Van Kemseke. "Als je om je stad geeft, moet je buitenkomen en niet wachten tot inwoners je zelf aanspreken. We zijn goed op weg om de 17.500 huizen in Vilvoorde te bezoeken."





Van Kemseke is tevreden dat Beke voor Vilvoorde koos om de '1 miljoen'-campagne af te trappen. "Hij nam de tijd om tijdens de huisbezoeken die we samen aflegden te luisteren naar de inwoners." (DBS)