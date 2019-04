Woeste man die politierechter bedreigde poeslief tegen correctionele rechter WHW

09 april 2019

17u46 0 Vilvoorde Een dertiger uit Boortmeerbeek riskeert 2 maanden cel voor een incident in de Vilvoordse politierechtbank. De man bedreigde de rechter nadat hij zijn vonnis had gehoord.

“U gaat zich hier toch een beetje gedragen?”, sprak de rechter de man meteen toe. Vorig jaar ging de man serieus over de schreef toen hij van de politierechter hoorde dat hij veroordeeld werd tot een geldboete en opnieuw geruime tijd niet mocht rijden. “Rechters zijn lui en gemeen", hield hij het eerst nog braaf. Daarna veranderde zijn toon echter. “Ik ben geen terrorist maar zal God toch vragen om u te straffen”, klonk het. Andere wachtenden raakten door deze woorden in paniek en snelden de rechtszaal uit. Uiteindelijk gebruikte de rechter de alarmknop om de politie te waarschuwen. Even later werd hij uit de zaal ontzet en naar het commissariaat meegenomen. Omdat de man de aangeboden minnelijke schikking van 200 euro niet betaald had werd hij gedagvaard voor de Brusselse correctionele rechtbank. Daar klonk de man heel wat gematigder. “Een enorme stommiteit”, sprak hij, “ik was me echt niet bewust van de ernst van de situatie.” Het parket vordert 2 maanden cel en een boete van 1600 euro. “U had beter gewoon die minnelijke schikking betaald dus", voegde de procureur eraan toe, “gedraag u maar als het vonnis hier u niet zou bevallen.” Dat vonnis valt op 7 mei.