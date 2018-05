Winkeldieven veroordeeld 24 mei 2018

Twee Roemenen zijn veroordeeld tot 12 maanden cel voor een winkeldiefstal in de Colruyt van Vilvoorde. Een van de twee verstopte op 12 maart verschillende sloffen sigaretten in een doos waarna de andere ze onder zijn jas verstopte. Een oplettende winkelbediende had alles zien gebeuren en alarmeerde de politie. Tegen de agenten vielen de twee door de mand. Een van hen gaf toe dat ze wilden stelen, zijn kompaan ontkende alles. Naar de rechtbank stuurden ze hun kat. (WHW)