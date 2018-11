Winkeldievegge had beter minnelijke schikking helemaal betaald WHW

15u26 0 Vilvoorde Een 46-jarige vrouw uit Vilvoorde is veroordeeld tot een celstraf van 4 maanden met uitstel voor het stelen van schmink en cosmetica uit supermarkt Colruyt. Als de vrouw haar minnelijke schikking van 100 euro had betaald, was ze nooit voor de rechter moeten verschijnen.

Op 10 oktober ging ze in de Colruyt aan de Mutsaertplaats aan de haal met cosmetica ter waarde van 130 euro. Ze werd echter op heterdaad betrapt en betaalde meteen de gestolen waar. Omdat ze toch had willen stelen, stuurde het parket een brief met daarin het verzoek tot betaling van een minnelijke schikking van 100 euro. “Uiteindelijk betaalde mevrouw slechts 50 euro. Dan kan ik niet anders dan haar hier dagvaarden, met alle bijkomende kosten”, aldus de procureur. Ter zitting legde ze uit dat ze de documenten was kwijtgespeeld en daarom het tweede deel niet had kunnen vereffenen. De verdediging vroeg de opschorting maar kreeg deze niet. “Mevrouw heeft haar kans gehad met de minnelijke schikking. Nu volgt er een straf met uitstel”, aldus de rechter.