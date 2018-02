Wijk voormiddag zonder stroom 01 februari 2018

In de wijk Borgt, op de grens tussen Vilvoorde en Grimbergen, zaten gisteren zowat 120 gezinnen een hele voormiddag zonder stroom. De elektriciteit viel uit om iets voor 6 uur in de Borghtstraat en Nachtegaalstraat in Vilvoorde en de Luypaertstraat en Verbruggestraat in Grimbergen. Het ging om een kortsluiting in een ondergrondse distributiekast. Die was te zwaar beschadigd om te herstellen en er moest bovengronds een nieuwe distributiekast komen. Om die veilig te kunnen plaatsen moest de elektriciteit afgesloten blijven. Rond 14 uur was de stroomtoevoer hersteld. (DBS)