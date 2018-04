Wie bril koopt, mag uur gratis parkeren OPTICIEN DOET GESTE NAAR KLANTEN MET OOG OP OPENING ONDERGRONDSE PARKING DIMITRI BERLANGER & ROBBY DIERICKX

20 april 2018

03u00 0 Vilvoorde Morgen wordt de ondergrondse parking op de Grote Markt in Vilvoorde officieel geopend. Ann Van Inthoudt van optiek Vingerhoets, vanaf minuut één een fervente voorstander van het project, geeft iedereen die een bril koopt voortaan een ticket om één uur gratis te parkeren.

Dik anderhalf jaar was het miserie troef op de Grote Markt in Vilvoorde. Door de aanleg van de ondergrondse parking was het niet altijd even evident om de handels- en horecazaken in het hart van de Zennestad te bereiken. Maar de donkere wolken zijn inmiddels verdwenen, want morgen gaat de ondergrondse parking officieel open. Voor die gelegenheid start Ann Van Inthoudt van optiek Vingerhoets op de Grote Markt met een zeer opvallende actie. Iedereen die een bril bij haar koopt, krijgt in ruil een voucher om een uur lang gratis in de nieuwe parking te staan. "Beschouw het als een geste naar mijn klanten toe", aldus de zaakvoerder.





1,50 euro gespaard

"Het is een permanente actie en dus niet alleen voor de periode rond de officiële opening van de parking. De klanten krijgen via de voucher de kans om vlak bij de winkel te parkeren en in dat uur tijd kunnen ze niet alleen bij mij terecht maar ook bij de andere - nog overblijvende - handelszaken. Ik overweeg trouwens om ook die andere handelaars bij dit project te betrekken. Als iedereen zou meedoen, dan zouden we misschien toch terug wat meer mensen naar het handelscentrum kunnen lokken. De klanten sparen er 1,50 euro mee uit. Zaterdag bij de opening zal ik de vouchers echter nog niet kunnen uitdelen, want ik heb ze voorlopig nog niet in mijn bezit. De actie zal daardoor vermoedelijk pas vanaf volgende week gelden."





Ann Van Inthoudt was - in tegenstelling tot enkele andere handelaars - vanaf minuut één een voorstander van de ondergrondse parking. Ze trok in november 2016 nog van leer tegen actiecomité Zo Mobiel Lef, dat er eigenhandig met een beroepsprocedure voor gezorgd had dat de werken maandenlang stil lagen.





Pak beter dan voordien

"Onbegrijpelijk dat men tegen dit project is", aldus nog de opticien. "We baten deze winkel ondertussen al 33 jaar uit en in al die jaren is hier niets veranderd. Toen de plannen van de ondergrondse parking er kwamen, was ik meteen mee met het verhaal. De Grote Markt had een opknapbeurt nodig en een parking in het centrum van een stad kan je absoluut niet wegdenken. Is er onvoldoende parkeerplek, dan blijven de mensen weg. Nu de parking klaar is, merk je dat heel wat mensen moeten toegeven dat het allemaal een pak beter dan voordien is."





Alle Vilvoordenaars worden morgen om 12 uur uitgenodigd voor een feestelijke receptie op de Grote Markt. De ondergrondse parking, die 192 parkeerplaatsen telt, zal vanaf 14 uur operationeel zijn.