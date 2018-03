Weyts stelt Ringplannen voor (MAAR NIET ZONDER PROTEST VAN BUURTBEWONERS) WOUTER HERTOGS

05 maart 2018

02u24 0 Vilvoorde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) heeft zaterdag in De Kruitfabriek meer uitleg gegeven over de geplande herinrichting van de Brusselse Ring. Die herinrichting omvat onder meer fietssnelwegen en trambuslijnen, en moet dagelijks 20.000 auto's van de drukke snelweg halen. Maar protest bleef ook afgelopen weekend niet uit.

Uiterlijk in 2019 gaat de spade de grond in voor de herinrichting van de Ring. Plannen die uiterst belangrijk zijn voor de inwoners van de betrokken gemeenten, en dus organiseert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) drie 'infomarkten'. Dat zijn bijeenkomsten waar burgers van Weyts zelf te horen krijgen wat er te gebeuren staat. Zelf kunnen ze dan ook zorgen uiten, of vragen stellen.





De eerste infomarkt vond zaterdag plaats aan De Kruitfabriek in Vilvoorde. "We werken aan de Ring van de toekomst", sprak Weyts de goed 35 geïnteresseerden toe. "We investeren in alternatieven voor de auto, met veertig kilometer nieuwe fietspaden en fietssnelwegen, en zestig kilometer nieuwe trambuslijnen. Die extra trambuscapaciteit moet dagelijks 20.000 auto's weghouden van de Ring."





Maar niet iedereen is voor die plannen te vinden. Enkele tegenstanders vatten post aan de ingang van De Kruitfabriek, met een spandoek waar 'Trambus, ringuitbreiding, niks leefbaar' op te lezen viel. Intussen werden ook al niet minder dan duizend handtekeningen tegen het project verzameld. De bedoeling was om die petitie zaterdag ook aan de minister te overhandigen, maar uiteindelijk besloten de actievoerders te wachten tot ze nog wat meer handtekeningen verzameld hebben.





Weggegooid geld

Volgens de tegenstanders is de investering van 70 miljoen euro weggegooid geld. "De geplande werken hebben geen enkele meerwaarde voor het huidige openbaar vervoer in onze regio", klinkt het. "De enige winnaars zijn de betonboeren. Waterbufferende groenperken zullen verdwijnen." Vooral de geplande trambusbanen zijn een doorn in het oog. "Eén trambuslijn zal twee bestaande buslijnen vervangen. Het gevolg? Bepaalde wijken zullen niet langer bediend worden, met alle gevolgen voor de bewoners. Deze maatregelen worden ons opgedrongen om het verkeersinfarct - dat onherroepelijk zal ontstaan bij de uitbreiding van de Ring - op te lossen. De wijken rond de snelweg worden het slachtoffer van deze plannen. Een vlottere verkeersdoorstroming op de Ring en aandacht voor de luchtkwaliteit zouden prioriteit moeten zijn. Maar dat zit er helemaal niet in."





De infomarkt in Vilvoorde was de eerste etappe van een heuse 'Tour de Bruxelles' van Weyts. Op zaterdag 10 maart trekt de infomarkt naar De Factorij in Zaventem, een week later naar Gemeentecomplex Zijp in Wemmel. De infomarkten kan je doorlopend van 11 uur tot 16 uur bezoeken. Wie nog een stap verder wil gaan en wil meedenken over hoe de leefbaarheid in de omgeving van de Ring verhoogd kan worden, kan ook deelnemen aan één van de acht geplande gespreksavonden. Hierbij worden de werkdocumenten op tafel gelegd, en wordt er een open gesprek gevoerd. Data en locaties van die gespreksavonden vind je op de website www.werkenaandering.be.