Werkzoekenden lopen storm voor opleidingenbeurs VDAB DBS

21 maart 2019

17u35 0 Vilvoorde Liefst 375 bezoekers zijn vandaag afgezakt naar ‘#talent@work’, een grote opleidingenbeurs van VDAB waar werkzoekenden kennis konden maken met het aanbod in Vlaams-Brabant. VDAB wil dan ook de krapte op de arbeidsmarkt bestrijden door iedereen kansen te geven om hun talenten te ontwikkelen in een opleiding.

Met maar liefst 25 partners zette VDAB tal van opleidingen in de kijker in haar centrum in de Cyriel Buyssestraat. Naast verschillende taalopleidingen konden werkzoekenden kennismaken met tientallen beroepsopleidingen uit verschillende sectoren ontdekken: bouw, transport, diensten, bediende, ICT, industriële beroepen, retail en zorg. Instructeurs en cursisten gaven uitleg op een interactieve manier.

Voor elke 100 mensen die vandaag op pensioen gaan, staan er slechts 82 nieuwe arbeidskrachten klaar. In heel Vlaanderen zijn er op dit moment meer vacatures dan werkzoekenden. Ook in het arrondissement Vilvoorde is dat het geval. Het aantal werkzoekenden staat op het laagste punt sinds februari 2009.

In het arrondissement waren er eind februari 14.368 werkzoekenden (een daling van 7% t.o.v. vorig jaar). Daar tegenover staan 19.940 vacatures die VDAB in de voorbije 12 maanden ontving (zonder vacatures van werving- en selectiekantoren en zonder uitzendopdrachten). Dat is een stijging van 6.7%. Om die ingevuld te krijgen, is elk talent nodig op de arbeidsmarkt.

Sofie De Reymaeker, VDAB Vlaams-Brabant: “Een extra uitdaging is dat de profielen van deze werkzoekenden niet altijd matchen met de vacatures. Dan maakt de juiste opleiding het cruciale verschil om de job te vinden die bij je past.”

In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal werkzoekenden in opleiding met 9,1%. Zo zaten 1.446 werkzoekenden uit regio Vilvoorde eind februari in opleiding. Vooral qua studieniveau stijgen de hooggeschoolden procentueel het sterkst (+24,7%), maar ze blijven in aandeel het kleinste (16,4%). De laaggeschoolden stijgen het minst (+5,9%), vier op de tien werkzoekenden in opleiding zijn laaggeschoold.