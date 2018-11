Werkstraf voor stelende moeder WHW

28 november 2018

13u23 0 Vilvoorde Een 27-jarige vrouw uit Vilvoorde is veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur voor diefstal. De vrouw stal multimedia uit een winkel.

Daarnaast zette ze een televisie-abonnement op naam van iemand anders. Zij kon rustig series en films bekijken terwijl de rekening bij het slachtoffer terechtkwam. Het bedrog kwam al snel uit waarna men bij de beklaagde uitkwam. “Ik heb drie kinderen die ik moet onderhouden en ik heb geen werk”, klonk het tegen de rechter. Het parket had aanvankelijk een voorstel tot strafbemiddeling gedaan, maar omdat ze niet was komen opdagen werd ze alsnog vervolgd. Het gevolg is dat ze nu zal moeten werken.