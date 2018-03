Werkstraf voor dealer Hanssenspark 06 maart 2018

Een 22-jarige Vilvoordenaar is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor het verhandelen van cannabis in en rond het Hanssenspark. De man werd op 16 april 2016 op heterdaad betrapt door de politie. Bovendien had hij 13 plastic zakjes gevuld met cannabis bij zich. De jongeman gebruikt naar eigen zeggen sinds zijn vijftiende en dealde om zijn eigen gebruik te betalen. "Soms komt slecht nieuws op het goede moment", zei zijn advocaat Eddy Cochez, "op termijn zal blijken dat de dag waarop hij gepakt werd een van de betere dagen uit zijn leven was. Hij wist vanaf dat moment dat hij het roer moest omgooien. Sindsdien is hij gestopt met dank en drugs." Mede door dit pleidooi besloot de rechter mild te blijven. (WHW)