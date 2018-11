Werkstraf voor agressieve Roemeen WHW

27 november 2018

12u38 0 Vilvoorde Een 27-jarige Roemeen is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor intrafamiliaal geweld. Volgens zijn echtgenote sloeg hij haar in april 2017 bont en blauw.

Op 10 april 2017 bood de vrouw zich aan in het Jan Portaelsziekenhuis. Haar gezicht hing vol bloed en haar rechteroog was gezwollen. Tegen de politie verklaarde ze dat haar man haar opnieuw had gemolesteerd in hun gezinswoning in Vilvoorde. Ze zou bij haar haren door het huis getrokken zijn en meerdere slagen in het gezicht hebben moeten incasseren. Enkele dagen later stond ze eensklaps op het commissariaat. Naar eigen zeggen had ze alles verzonnen. Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw en vertelde ze dat haar echtgenoot haar verplicht had haar klacht in te trekken. Zelf zei hij voor de rechter dat hij zijn vrouw nooit had geslagen. De rechter geloofde hier geen snars van.