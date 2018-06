Werkstraf na 'strafexpeditie' 14 juni 2018

02u34 0 Vilvoorde Twee mannen en een vrouw uit Vilvoorde (allen 20 jaar) werden veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur voor hun aandeel in een strafexpeditie.

De vrouw had een gsm-toestel gekocht van een lid van een Antwerpse bende. Maar ze bleek opgelicht te zijn en trok met haar verhaal naar een minderjarige vriend. En die ging dat probleem wel even 'oplossen'.





Wapen tegen hoofd

Samen met twee vrienden wachtte hij het Antwerpse bendelid op aan het station van Vilvoorde. Ze overmeesterden hun slachtoffer en sleurden hem mee naar de achterkant van het station. Daar kreeg hij volgens het parket een wapen tegen zijn hoofd. "Ze wilden eens laten zien dat men in Vilvoorde niet lacht met zulke zaken", aldus het parket.





De rechter achtte de bedreigingen bewezen, maar meende dat er twijfel was over het gebruik van een wapen. De minderjarige aanstoker moet nog voor de jeugdrechter verschijnen. (WHW)