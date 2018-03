Werkstraf dreigt voor onvoorzichtige dealer 21 maart 2018

Een Vilvoorde twintiger riskeert een werkstraf van 180 uur voor het verhandelen van cannabis. De man werd vorig jaar opgemerkt door een patrouille, omdat hij zijn richtingsaanwijzer niet gebruikt had. Ondanks de vondst van 500 lege zakjes kon hij toch met een smoesje weggeraken. Hij had zijn lesje blijkbaar nog niet geleerd, want tien dagen later werd hij na een verkeersinbreuk opnieuw tegengehouden. Na een korte achtervolging, waarbij hij 100 gram cannabis uit het raam wierp, kon hij toch tegengehouden worden. In zijn koffer bleek hij twee baseballbats te hebben liggen waardoor hij ook voor verboden wapenbezit vervolgd werd. Een vriend van hem, die dienst deed als chauffeur, riskeert een werkstraf van 90 uur. (WHW)