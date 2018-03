Werknemer Pizza Hut vrijgesproken voor rol in overval 27 maart 2018

Een werknemer van een Pizza Hut-filiaal is vrijgesproken voor betrokkenheid bij een overval. Hij riskeerde twee jaar cel, omdat hij de bewakingscamera's zou hebben uitgeschakeld. De rechter zag niet genoeg bewijzen om hem te veroordelen. Op 24 januari 2016 drongen twee mannen het Pizza Hut-filiaal aan het Heldenplein binnen. Nadat ze het personeel met een mes bedreigden, gingen ze er met zo'n 1.400 euro vandoor in een klaarstaande vluchtauto. De kassierster had een van hen herkend. Zijn kompaan en een tussenpersoon konden ook gevat worden. Zij kregen 18 maanden tot 2 jaar cel. (WHW)