Werknemer Pizza Hut voor rechter voor betrokkenheid bij overval 20 februari 2018

02u29 0 Vilvoorde Vier Vilvoordse twintigers zijn voor de rechter verschenen voor hun aandeel in een gewelddadige overval op een Pizza Hut-filiaal. Opvallend: een van de beklaagden was een werknemer van Pizza Hut ten tijde van de overval. Hij wordt ervan verdacht de bewakingscamera's te hebben uitgeschakeld.

Twee gemaskerde mannen stormden de avond van 24 januari het Pizza Hut-filiaal aan het Heldenplein binnen. Eén van de gangsters liep onmiddellijk naar de achterkant van het gebouw en bedreigde daar de personeelsleden met een mes. Hij beval hen op de grond te gaan liggen terwijl de tweede overvaller de vrouw achter de kassa bedreigde en haar dwong de kassa te openen. Omdat de vrouw die niet meteen open kreeg, rukte hij zelf de lade uit het apparaat. Uiteindelijk gingen de twee er met zo'n 1.400 euro vandoor in een klaarstaande auto. Al snel riep het gedrag van werknemer B.B. vragen op. Zo bleek hij tijdens de overval helemaal niet onder de indruk te zijn van het wapenvertoon. Ook viel het de andere aanwezigen op dat de overvallers hem met rust lieten. Het grootste element tegen hem bleken de bewakingsbeelden te zijn, of beter: het gebrek aan beelden. De bewakingscamera in de zaak wed immers vlak voor de overval uitgeschakeld. "Werk van iemand intern", aldus de speurders. Bovendien bleek B. in het kantoor van de zaakvoerder - de enige plaats waar de camera's konden uitgeschakeld worden - geweest te zijn. "Hij had geen enkele reden om daar te zijn", aldus het parket. "Voor ons is het duidelijk dat hij de overvallers geholpen heeft. Daarom vorderen we twee jaar cel." Zelf ontkende de man elke betrokkenheid. "Ik dacht eerst dat het een grapje was van mensen van Pizza Hut zelf. Daarom was ik niet onder de indruk. Ik ben een voorbeeldburger die altijd de regels gevolgd heeft. Denkt u nu echt dat ik alles zou riskeren voor iets meer dan 1.000 euro?" Tegen de eigenlijke overvallers werd een gevangenisstraf van 3 jaar gevorderd. Zij werden aan de galg gepraat door een kompaan. Diens medewerking werd beloond door het parket. Hij riskeert slechts 2 jaar met uitstel. Bovendien werd een van de twee uitvoerders herkend door een kassierster van de Pizza Hut. Telefonieonderzoek toonde dan weer aan dat ze intens contact hadden met elkaar. Ook zij ontkennen dat ze iets te maken hadden met de felbesproken overval. Uitspraak op 26 maart. (WHW)