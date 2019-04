Werken voor Ringtrambus starten op Sint-Annalaan DBS

17u10 0 Vilvoorde Binnenkort starten de voorbereidende werken voor de Ringtrambus in de Sint-Annalaan (N202) op de grens van Vilvoorde en Strombeek-Bever. De nutsmaatschappijen zullen ten vroegste vanaf 2 mei werken aan leidingen, kabels en andere nutsvoorzieningen.

De Watergroep treedt op als coördinator voor deze werken en zal de werken in goede banen leiden. De hinder zal vooral lokaal zijn. Er wordt gewerkt in voetpaden, bermen en langs de kant van de weg. Voor het doorgaand verkeer zal de hinder beperkt zijn. Na deze voorbereidende werken zal De Werkvennootschap in het najaar beginnen met de eigenlijke herinrichting van de Sint-Annalaan.

De inwoners van de Sint-Annalaan zijn uitgenodigd op een infoavond over deze voorbereidende werken en het project van de herinrichting van de Sint-Annalaan.

De infoavond vindt plaats in de Hemmerechtszaal van het CC Strombeek (Gemeenteplein 1, 1853 Grimbergen) op dinsdag 23 april om 19 uur. Tijdens deze infoavond zal De Watergroep uitleg geven over hun voorbereidende werken. De Werkvennootschap zal toelichting geven bij het verdere verloop van het project.

Meer info en abonneren op de digitale nieuwsbrief via www.werkenaandering.be/sint-annalaan