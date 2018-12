Werken in ventweg Hendrik I-lei



DBS

12 december 2018

22u17 0

In opdracht van Eandis worden op donderdag 13 december werken uitgevoerd in de ventweg parallel aan de Hendrik I-lei. De ventweg wordt hiervoor afgesloten vanaf de rotonde in de richting van de Abeelstraat. Er wordt een tijdelijke omleiding voorzien via de Hendrik I-lei (kruispunt Willemsstraat/De Boeckstraat).