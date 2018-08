Werken in Lange Molensstraat 30 augustus 2018

02u38 0

Vandaag en morgen werkt De Watergroep aan een defecte huisaansluiting in de Lange Molensstraat. Het verkeer komende van het station wordt omgeleid via de Toekomststraat en de Nolet de Brauwerestraat. Het verkeer komende van de parking Grote Markt (Bergstraat) wordt omgeleid via de Lange Molensstraat richting Vlaanderenstraat. (DBS)