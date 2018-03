Werken Grote Markt opnieuw van start 07 maart 2018

De aannemer heeft de werf opnieuw opgestart nadat er door de vrieskou een week niet was gewerkt. In zowel de Bergstraat, de Marktstraat, aan de zijde van horecazaak De Koning van Spanje en in de Peperstraat gaan de uitbraak- en funderingswerken verder zoals gepland. Vandaag hervatten ook de verhardingswerken in de Bergstraat.





Ook al lagen de herinrichtingswerken een week volledig stil, toch konden omwonenden en passanten wat bedrijvigheid in de Bergstraat waarnemen. Nutsmaatschappij Eandis heeft er enkele werkzaamheden uitgevoerd, die nu afgerond zijn. Omdat de werkzaamheden volledig volgens schema verliepen, heeft de pauze van een week geen invloed op de uiteindelijke termijn van de werken. Afhankelijk van de toekomstige weersomstandigheden zullen zowel de Bergstraat als de Marktstraat en Peperstraat zoals gepland in april klaar zijn. (DBS)