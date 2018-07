Werken Grote Markt in laatste rechte lijn STAD DEELT 10.000 VOUCHERS UIT VOOR UUR GRATIS PARKEREN DIMITRI BERLANGER

20 juli 2018

02u33 0 Vilvoorde De werken op de Grote Markt gaan hun laatste fase in. De impressionante houten luifel krijgt nu ook vorm. Begin oktober moet alles klaar zijn en volgt de grote opening. De stad en Apcoa, de uitbater van de parking, delen intussen 10.000 vouchers uit voor een gratis uur parkeren in de ondergrondse parking.

Op de Grote Markt gingen de werken de voorbije dagen ondanks het bouwverlof onverminderd voort. De fundering en de dakstructuur van de nieuwe impressionante houten luifel werden de voorbije dagen geplaatst. "Een telescoopkraan heeft elk van de vier spanten (ongeveer 4.500 kg elk) van de vrachtwagen getild en op zijn plaats bevestigd", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). "De dakstructuur van de luifel wordt verder afgewerkt begin september en zal in principe een zestal weken in beslag nemen." Prijskaartje van de luifel: 545.000 euro.





De werken op de Grote Markt begonnen in februari 2017. De officiële opening wordt voorzien begin oktober. Dat is twee weken later dan eerst werd aangekondigd. "Half september was wat krap, omdat we ook met licht- en watereffecten zitten die een wat secure afstelling vragen. Het scenario voor de opening ligt nog niet helemaal vast. Er zullen alleszins gedurende meerdere dagen verschillende activiteiten op de vernieuwde markt plaatsvinden, onder meer een lichtshow en de foodtruckmarkt."





Sinds 23 april is de ondergrondse parking 'Grote Markt' wel al open. De stad en uitbater Apcoa delen nu 10.000 vouchers uit aan de handelaars voor een gratis uur parkeren in de ondergrondse parking. "Om de parking bij een breder publiek bekend te maken, maar ook als attentie naar de handelaars op en rond de Grote Markt die de voorbije jaren hinder hebben ondervonden door de heraanleg", zegt schepen van Lokale Economie Viviane Schaessens (N-VA).





Klantenbinding

Hierdoor hoopt de stad enerzijds de klantenbinding bij de handelaars te vergroten en anderzijds ook dat de ondergrondse parking optimaal wordt benut zodat bovengronds zoekverkeer zo veel mogelijk wordt vermeden. De stad deelt de vouchers uit aan de handelaars van het kernwinkelgebied aangevuld met de straten rond de Grote Markt. Handelaars die in aanmerking komen, ontvangen hierover eerstdaags een brief. Zij kunnen hun vouchers afhalen op het stadhuis. De eerste vouchers werden al symbolisch overhandigd aan de uitbaters van Negrita, Vingerhoets Optics, Cards en Gifts, Calishop en Horse House. Zij konden het initiatief in ieder geval smaken.