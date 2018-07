Werk van 50 fotografen in straten 17 juli 2018

Van 15 september tot 15 oktober veranderen de Vilvoordse straten in een grote fototentoonstelling: 'Het Gelaat van de Straat'. Deze buitententoonstelling - een wandeling van het station tot de Grote Markt - brengt je langs het werk van 50 fotografen. Het thema van het fotofestival is straatfotografie, in de breedste zin van het woord. Elke fotograaf - professioneel, amateur of student - kan deelnemen aan de expo. Elke deelnemer zendt vier foto's in die door de organisatie op dibond in groot formaat geprint worden en omhoog worden gehangen in de Vilvoordse straten. Meer info: hetgelaatvandestraat.be (DBS)