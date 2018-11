Warmtescan van woningen DBS

08 november 2018

Inwoners van Vilvoorde kunnen tijdens de herfst- en wintermaanden een goedkope warmtescan van hun woning laten uitvoeren. Voor slechts 40 euro gaat een energiedeskundige van vzw 3Wplus met een warmtecamera na waar er in de woning warmte verloren gaat. Een warmtescan aanvragen, kan via 0484/92.44.64 of woonplus@vilvoorde.be. Meer informatie via www.vilvoorde.be.