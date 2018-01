Wapen gevonden tijdens politiecontrole 29 januari 2018

02u26 0

De politie van Vilvoorde-Machelen wist vrijdagavond een verboden wapen in beslag te nemen tijdens een algemene controle. In totaal controleerden de agenten 145 voertuigen en 118 personen.





Bovendien voerde de dienst preventie ook een straatscan uit. Daarbij controleerden ze 220 woningen en in 113 brievenbussen werd een aandachtsvestiging gepost. 18 bestuurders vlogen op de bon. Zo betrapten ze een bestuurder met vier gram cannabis en troffen ze bij een andere een verboden wapen aan. Dat werd in beslag genomen. 2 personenwagens en 1 bromfiets werden in beslag genomen wegens niet-verzekerd en 5 bestuurders kregen een bekeuring wegens geen geldige keuring voor hun voertuig. 2 anderen automobilisten bleken geen veiligheidsgordel te dragen. 64 bestuurders moesten een ademtest afleggen. 2 ervan bliezen positief. Tenslotte betrapte de politie een bestuurder die nog aan 5.257 euro boetes moest betalen. Drie bestuurders kregen een boete wegens niet-betalen van de verkeersbelasting. Samen goed voor 847 euro. (DCFS)