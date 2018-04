Wagen brandt uit op E19-parking 03 april 2018

Op het parkeerterrein langs de E19 in Peutie is zaterdagochtend een wagen volledig uitgebrand. Dat gebeurde omstreeks 9.15 uur. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de vlammen snel onder controle, maar de auto viel niet meer te redden. Hoe de brand is ontstaan, blijft voorlopig onduidelijk. Gewonden vielen er niet. (VDBS)