Wachten op Bonte Coalitiegesprekken in Zennestad kunnen pas opschieten als sp.a over de brug komt Dimitri Berlanger

15 november 2018

16u51 0 Vilvoorde ‘Is er al een coalitie?’ Het moet zowat de meest gestelde vraag zijn de afgelopen weken in de Zennestad. De aanslepende onderhandelingen stellen het geduld van de Vilvoordenaars dan ook danig op de proef. De vier partijen (Sp.a, Groen, Open Vld en CD&V) zaten al een tweetal keren samen sinds de ‘big bang’ en de bijhorende afkoelperiode maar van echte vooruitgang is nog geen sprake. Iedereen blijft ‘on the record’ positief maar het is duidelijk dat men hoopt dat burgemeester Hans Bonte – momenteel afwezig – vanuit zijn werktrip naar Rusland en Kirgizië de nodige inspiratie meebrengt.

Voor wie niet meer kan volgen: in de nacht van 21 op 22 oktober bereikten het kartel sp.a/Groen, CD&V en Open Vld een overeenkomst voor de vorming van een nieuwe coalitie en het bestuursakkoord. Tot niet veel later bleek dat burgemeester Hans Bonte (sp.a) kartelpartner Groen geen schepenmandaat wilde geven. Hun kandidaten waren te onervaren, luidde zijn uitleg. Waarop Groen voor de oppositie koos.

Niet veel later verspreidde Groen samen met Open Vld en N-VA een mededeling waarin fel uitgehaald werd naar “de brutaliteit” van Bonte, die ook woordbreuk verweten werd. SP.A en CD&V ondertekenden wel al de burgemeestersvoordracht voor Bonte, zodat een anti-SP.A-coalitie met N-VA niet aan de orde was en is. De partijen kondigden een pauze in de coalitiegesprekken aan tot 11 november — eerder een symbolische datum.

Intussen zijn we 11 november al even voorbij. Maar de stilte blijft. “Er werd al constructief vergaderd”, zo luidt het officieel bij de diverse partijen.

“De posities zijn duidelijk. Of we binnenkort kunnen landen? Daar kan ik niet op antwoorden”, zegt Barbara de Bakker van Groen. “Er zijn voorzichtige gesprekken geweest en we gaan in het weekend terug rond de tafel als Hans (Bonte, red.) terug is”, zegt Johan Serkeyn, sp.a-voorzitter.

In realiteit is momenteel de absolute stilstand een feit. De laatste onderhandelingsronde was bijvoorbeeld een maat voor niets. De drie partijen CD&V, Groen en Open Vld zijn er onderling uit en hebben hun huiswerk gemaakt. Maar de sp.a van burgemeester Bonte heeft nog geen antwoord gegeven op de voorgelegde eisen en voorstellen. Daar wordt deze week nog samengezeten.

Op papier lijkt het nochtans simpel. Een schepenmandaat voor Groen en de trein is vertrokken. Volgens de mathematische verdeelsleutel die in de politiek gemeenzaam wordt gehanteerd op basis van de verkiezingsuitslag krijgt sp.a de burgemeesterssjerp (telt voor twee ‘punten’) en twee schepenen, Open Vld krijgt drie schepenen en CD&V en Groen telkens één waarbij CD&V dan nog de eerste keuze krijgt voor bijvoorbeeld een post in een intercommunale.

Feit is dat burgemeester Bonte in zijn eigen voet heeft geschoten met zijn démarche nadat er al een akkoord was en er zelfs een afspraak was om samen de handtekeningen te zetten. “En hoe langer het duurt, hoe pijnlijker duidelijk het wordt”, zegt een insider. “Het is misschien zaak van zijn ego opzij te zetten. Hij vindt dat iedereen tegen hem is en dat er een karaktermoord is gepleegd. Zolang dat de teneur blijft, schiet het uiteraard niet op.”

Zondag zal er mogelijk al wat meer duidelijkheid komen want dan gaan de partijen opnieuw rond de tafel zitten. Als sp.a wil, kan het snel gaan. Anders dreigt nog een nieuwe periode van ‘bezinning’.

“We kijken de eerstvolgende onderhandeling positief tegemoet”, zegt Jo De Ro van Open Vld. “De Vilvoordenaar wil nu wel eindelijk een akkoord. Iedereen vraagt mij hoe het zit. De mensen snappen het niet dat het zo lang moet duren met twee duidelijke overwinnaars.”

De burgemeester zelf laat niet in zijn kaarten kijken. Hij houdt al een paar weken de lippen stijf op elkaar.