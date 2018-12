Vzw Cargovil krijgt subsidies voor creatie nieuwe jobs DBS

07 december 2018

08u26 0 Vilvoorde De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 25.000 euro aan vzw Cargovil. Cargovil gaat hiermee de doorstroming bevorderen van werknemers uit de sociale economie naar de reguliere economie. Ze doet dit via de creatie van jobs die de kwaliteit van het bedrijventerrein in Vilvoorde, Zemst en Grimbergen verhogen en via logistieke jobs.

Cargovil vzw verenigt bedrijven, de gemeentebesturen van Zemst, Vilvoorde en Grimbergen, en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM). Ze onderneemt acties om het bedrijventerrein en de omgeving te beheren en te verduurzamen.

Met de 25.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant gaat vzw Cargovil het komende jaar de doorstroming bevorderen van werknemers uit de sociale economie naar de reguliere economie. Ze investeert in jobs die de kwaliteit van het bedrijventerrein verhogen, onder meer in onderhoud en groenbeheer, maar ook in logistieke jobs, een sector waarin veel bedrijven op Cargovil actief zijn.

“Met dit project komen sociale economie, duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer van de bedrijvenzone Cargovil samen’” zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “De sociale economie, die we als streekmotor reeds lang ondersteunen, biedt mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, kansen om een job uit te oefenen. Doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt is voor velen onder hen een ambitie. In de praktijk blijkt dit niet altijd makkelijk. Maar via dit project willen we de bedrijven uit de sociale economie en de bedrijven op Cargovil de kans bieden om hier samen werk van te maken.”