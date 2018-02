Vrieskou legt werken stil op Grote Markt 26 februari 2018

02u43 0 Vilvoorde De werken aan de Grote Markt liggen deze week stil als gevolg van de slechte weersomstandigheden.

"In dergelijke temperaturen is het niet verantwoord om de werken uit te voeren", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). "Noch voor het welzijn van de arbeiders, noch voor de kwaliteit van het geleverde werk. Daarom heeft de aannemer, in samenspraak met het stadsbestuur, beslist om deze week geen werken aan de bovenbouw uit te voeren."





Deze 'pauze' heeft geen gevolgen voor de verdere planning van de werken. "De bovengrondse herinrichting van de Grote Markt verloopt tot dusver volgens schema", klinkt het. "Sommige werken konden zelfs al eerder uitgevoerd worden. Dat er deze week niet gewerkt wordt op de werf, zal dus geen invloed hebben op de uiteindelijke termijn." Van zodra de temperaturen opnieuw gunstiger zijn, zullen de werken hervat worden. (DBS)