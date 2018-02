Vrieskou deert Lichtstoet allerminst 14 februari 2018

02u44 0 Vilvoorde De zotskap regeert deze week ook over de Zennestad, en dat was er gisteravond pas echt aan te zien. Met de indrukwekkende lichtstoet op 'Mardi Gras', een traditie die vorig jaar in ere hersteld werd.

Heel wat Vilvoordenaars verbeten de vrieskou om samen met hun kinderen, die voor één keer wat langer mochten, de lichtstoet te bewonderen. De kleinsten hadden hierbij letterlijk de handen meer dan vol, met al dat snoep dat gevangen moest worden.





Om 19.33 uur trok de carnavalsstoet via de Rooseveltlaan door het stadscentrum. Naast de Vilvoordse groepen namen ook groepen uit heel Vlaanderen en enkele prinsendelegaties deel aan de stoet. In totaal waren er zo'n dertig groepen, oftewel vijf meer dan vorig jaar. Ook het schepencollege en burgemeester Hans Bonte (sp.a) deden mee, verkleed in outfits uit de jaren 20.





Na de stoet volgde nog de paardenkoppenworp van op het podium aan de Rooseveltlaan. Daarna begon voor de carnavalisten nog een lange feestnacht. De carnavalskermis staat er nog tot komende zondag. Vandaag is er om 16.30 uur de beertjesworp aan het podium op de Rooseveltlaan. (DBS)