Vriendschapsboom valt op bushokje: als bij wonder geen gekwetsten Dimitri Berlanger

21 december 2018

16u24 0 Vilvoorde De vriendschapsboom op het Ennepetalplein, geschonken door de Duitse zusterstad Ennepetal, is omvergeblazen door de wind. De 12 meter hoge boom met daaraan schilden met logo’s kwam op een bushokje terecht dat zwaar beschadigd werd. Alle ruiten zijn gesneuveld. “Er zijn gelukkig geen gekwetsten. We hebben echt hoerenchance gehad. Voor hetzelfde geld was die boom op iemands hoofd gevallen”, zegt burgemeester Hans Bonte.

De brandweer heeft het gevaarte intussen in stukken gezaagd. Ook De Lijn is onderweg om het bushokje te vervangen.

De wind was blijkbaar niet de echte oorzaak van het omvallen maar gaf enkel het laatste zetje. “De boom was onder de grond rot. Nochtans heeft die een speciale behandeling tegen verrotting ondergaan en zat die in een soort koker. Maar dat heeft dus blijkbaar niet gewerkt.”

De boom zelf komt uit de bossen van Ennepetal en werd een paar jaar geleden aan Vilvoorde geschonken. “Dat is een traditie in Duitsland. Die specifieke boom werd uitgezocht, proper gemaakt en een jaar lang behandeld en bewaard. Daarna is hij met een speciaal transport naar Vilvoorde gekomen. De aanplanting en rechtzetting was een paar jaar geleden goed voor een gezellig feest met de Duitse delegatie.”

Stad Vilvoorde en Ennepetal zijn al sinds 1973 gejumeleerd. Vorig jaar nog kreeg de boom een uitbreiding met vier extra schilden met logo’s. Hiermee werd de jarenlange verbroedering van de Vilvoordse verenigingen Schutterskring Arkebuze en Mandoline-orkest Divertimando met hun collega’s uit de Duitse zusterstad gevierd.

Bonte gaat nu contact opnemen met de Duitse zusterstad om te bekijken wat er moet gebeuren. “Gelukkig zijn onze vriendschapsbanden sterker dan die boom.”