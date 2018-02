Vrachtwagens botsen op Woluwelaan 22 februari 2018

02u54 0 Vilvoorde Twee vrachtwagens zijn gisterochtend tegen elkaar gereden op de Woluwelaan. Niemand raakte gewond.

"Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Wellicht gaat het om een kop-staartbotsing", klinkt het bij de federale politie. "Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is wel enorm." Door het ongeval was een rijstrook tijdelijk versperd. De vrachtwagens werden getakeld. (VDBS)