Vrachtwagen verliest lading 28 juni 2018

Op de Woluwelaan in Vilvoorde heeft een vrachtwagen gisteren zijn lading verloren. Een deel van de weg moest afgesloten worden. "Het ladingverlies gebeurde omstreeks 10.30 uur", zegt Catherine Bodet van de lokale politie. "Het ging om een behoorlijk vettig product dat in de bouwsector gebruikt wordt. Doordat enkele auto's nog door de smurrie gereden zijn, werd nog een deel van de baan besmeurd. De brandweer kwam het goedje opruimen, maar dat heeft toch heel wat voeten in de aarde gehad." Rond 13.30 uur was de baan weer vrij voor alle verkeer.





(VDBS/RDK)