Voetbalwedstrijd Infinity Vilvoorde-Elewijt ontspoort: scheidsrechter voelt zich bedreigd, legt match stil en belt politie Vilvoordse supporters en spelers furieus na twee rode kaarten Dimitri Berlanger en Robby Dierickx

04 maart 2019

17u03 0 Vilvoorde De voetbalwedstrijd in derde provinciale tussen Infinity Vilvoorde en Elewijt is zondag stilgelegd in de 43ste minuut. De scheidsrechter voelde zich dermate bedreigd door de spelers en supporters van Vilvoorde dat hij de match nog voor de rust affloot. Het stond toen 2-3 en Vilvoorde had al twee rode kaarten gekregen. De politie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren en de jonge ref te ontzetten. Vilvoorde ontkent dat er bedreigingen zijn geuit.

De wedstrijd in derde provinciale werd gespeeld op Domein Drie Fonteinen, de thuisbasis van Infinity FC Vilvoorde (het vroegere Sporting Club Vilvoorde red.). Al snel gingen de poppen aan het dansen. “De match is volledig ontaard nadat een tweede speler van Vilvoorde rood kreeg”, vertelt voorzitter Rudy Bautmans van KCVV Elewijt. “Ze hadden toen al enkele ‘vuile fouten’ gemaakt, maar op dat moment gingen de spelers helemaal door het lint. Ik ben daarna nog even bij de ref geweest. Hij vertelde dat ze hem al na vijf minuten aan het bedreigen waren. ‘Ik ga u vinden op de parking’, riepen ze hem toe. Hij zei dat hij zich verplicht zag de match te stoppen en heeft meteen de voetbalbond en de politie gebeld. Drie van onze spelers die de bedreigingen gehoord hebben, zullen als getuigen worden opgeroepen bij het Provinciaal Comité.”

Volgens Bautmans was er tussen de spelers onderling geen gekrakeel. “In onze thuismatch was het 6-0 en ook toen toonden ze zich nog een redelijk faire ploeg. Dit was echter een ander paar mouwen. Die scheidsrechter was weliswaar jong, maar niet bepaald onervaren. Hij fluit normaal zelfs in tweede provinciale. Het is jammer voor ons, want als we gewonnen hadden, waren we tot op een punt van de koploper gekomen. Maar goed, we gaan ervan uit dat we deze match toch met forfaitcijfers winnen voor de groene tafel.”

Ontgoocheling, geen bedreiging

Een ander geluid horen we bij Infinity Vilvoorde. “Bedreigingen? Als dat bedreigingen zijn, moeten alle arbiters na vijf minuten de match affluiten”, zegt voorzitter Carim Fnine. “Als iemand zijn ontgoocheling uitdrukt dan hoeft dat toch geen kaart op te leveren? Ofwel past men dan die regel letterlijk toe vanaf de eerste minuut en voor iedereen. Maar wij werden geviseerd.”

Wij werden geviseerd. Als iemand zijn ontgoocheling uitdrukt, hoeft dat toch geen kaart op te leveren? Carim Fnine

“De frustraties zijn begonnen met drie opeenvolgende gele kaarten voor ons, niet voor fouten maar omdat er dus iets gezegd werd. Een speler kreeg zelfs twee keer geel na elkaar in de middencirkel toen er werd afgetrapt na een doelpunt. Die had geen bedreigingen geuit en heeft ook geen scheldwoorden gebruikt. Kijk, een arbiter mag fouten maken. Ik heb daar alle begrip voor, maar hier heeft hij de wedstrijd stuk gefloten. Hij voelde de match ook totaal niet aan. Er is geen probleem tussen de spelers onderling geweest en er is ook geen fysiek geweld aan te pas gekomen. We hadden ook niks meer te winnen of te verliezen (Vilvoorde staat halfweg het klassement, red.). Het had een toffe match kunnen zijn.”

Politiebegeleiding

Bij de politie VIMA (Vilvoorde-Machelen) wordt de tussenkomst bevestigd. “De scheidsrechter heeft de match vroegtijdig later stilleggen omwille van het verbaal agressief gedrag van spelers en supporters”, zegt woordvoerster Catherine Bodet. “Na die twee rode kaarten raakte de sfeer gespannen. Na het stilleggen van de match, bleef een aantal supporters rondhangen aan de kleedkamers. Onze diensten werden vervolgens opgeroepen, zodat de scheidsrechter veilig en zonder incidenten huiswaarts kon keren.” Volgens Bodet werd er geen klacht neergelegd.

De scheidsrechter in kwestie wenste niet te reageren “omdat het bondsparket nog met de zaak bezig is”.