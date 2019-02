Vilvoordse echtgenote van IS-strijder nu ook zelf veroordeeld WHW

19 februari 2019

17u34 0 Vilvoorde De correctionele rechtbank van Brussel heeft Noura Firoud (22) veroordeeld tot 5 jaar cel voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Ook werd haar onmiddellijk aanhouding uitgesproken.

De Vilvoordse trok in 2013 naar Syrië als echtgenote van Shariah4Belgium-boegbeeld Houssien Eloussaki. Toen die in de oorlog omkwam, trouwde ze met een andere Belgische Syriëstrijder. “Ze heeft hem huishoudelijke bijstand verleend, een gezin ermee gesticht en hun drie kinderen opgevoed en verzorgd”, zo argumenteerde de rechter. “Dit bewijst dat ze zich actief ten dienste heeft gesteld van IS.” Firoud zou momenteel gevangen worden gehouden in kampen van de Special Forces.