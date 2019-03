Vilvoordse acteur heeft opnieuw rol beet in Amerikaanse serie Robby Dierickx

08 maart 2019

15u11 0 Vilvoorde De Vilvoordse acteur Fouad Hajji heeft opnieuw een rol in een Amerikaanse serie te pakken. Na zijn rollen in onder meer ‘NCIS: Los Angeles’ en ‘Madam Secretary’ is hij binnenkort te zien in de crimi-dramareeks Animal Kingdom.

De bekende Amerikaanse serie met onder meer Shawn Hatosy en Ellen Barkin als hoofdrolspelers zit momenteel in haar derde seizoen. Fouad Hajji (36) kreeg begin dit jaar te horen dat hij in het vierde seizoen mag acteren. Wanneer de Vilvoordse acteur te zien zal zijn in de serie, is nog niet duidelijk. Daarnaast scoorde Fouad Hajji voice-overwerk voor de Amerikaanse film ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’ met Keanu Reeves en Hale Barry, die in mei op het witte doek verschijnt. Zijn stem zal ook te horen zijn in de Netflix-productie ‘Murder Mystery’ met Jennifer Aniston en Adam Sandler.

Fouad Hajji werd op 1 maart ook genomineerd voor de Belgische Diwan Awards in de categorie ‘Kunst & Cultuur’, die eind deze maand in de hoofdstad plaatsvinden.