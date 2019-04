Vilvoords Waterfeest is startschot voor nieuw toeristisch seizoen DBS

17 april 2019

15u11 0 Vilvoorde Het begin van het nieuwe vaarseizoen wordt op 28 april opnieuw gevierd met het Vilvoords Waterfeest. Net als vorig jaar is iedereen van 10 tot 18 uur welkom om de bruisende activiteiten op het Broekplein, langs de Steenkaai en in De Kruitfabriek te ontdekken.

Vanaf 10 uur ‘s morgens kunnen jong en oud genieten van boottochten, fietstochten en gegidste wandelingen. Kinderen kunnen zich uitleven tijdens het mastklimmen. Wie hoogtevrees heeft, kan komen luisteren naar boeiende verhalen met beide benen op het dek. In de namiddag is er kinderanimatie voorzien in de Kruittuin.

Ook honger hoef je niet te lijden want de foodtrucks staan klaar om je culinair te verwennen.

Volledig programma: www.vilvoorde.be/vilvoordswaterfeest