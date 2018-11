Vilvoords toptalent Nygel (19) mag racen in Portugal DBS

06 november 2018

14u33 17 Vilvoorde Vilvoordenaar Nygel Verhaeren (19) mag onverwacht het ‘Genius Water Racing’ team versterken tijdens de 24 uur race van Portimao (Portugal). Hiermee bevestigt het Vlaams-Brabantse toptalent nogmaals zijn groeiende reputatie als racepiloot.

“Ik dacht dat mijn seizoen voorbij was tot ik een onverwacht telefoontje kreeg”, vertelt een enthousiaste Nygel. “Genius Water Racing biedt me de kans om als een van hun piloten aan de slag te gaan tijdens de 24 uur van Portimao. De wagen is een droom en ik heb alle vertrouwen in de rest van het team. Voor mij is het een fantastische kans die ik met beide handen wil en kan grijpen.”

Verhaeren wordt zo een steeds grotere naam in de racewereld. Eerder maakte hij al indruk in de Europese kartingwereld. Op amper negenjarige leeftijd maakte hij zijn eerste ritje met een kar. In 2013 deed hij voor het eerst mee aan de officiële competitie. Met succes, want zowel in binnen- als buitenland won Nygel de ene prestigieuze prijs na de andere. Met als kers op de taart het Belgisch kampioenschap in 2017.

Dit jaar ruilde Nygel het kartingcircuit in voor het racecircuit en trad hij onder meer aan in de VW FunCup. En nu mag hij dus mee aan het stuur gaan zitten van de Lamera Cup, een wagen die in Frankrijk zijn eigen kampioenschap kent. De Lamera Cup is misschien niet zo bekend in eigen land maar scoort hoge toppen in de rest van Europa.

Weinig jonge Belgen stoten door tot de echte top van de internationale racingwereld. De weg er naartoe is zowel mentaal als financieel hobbelig. Maar Nygel is en blijft optimistisch: “Ikzelf, mijn familie, de sponsors en alle vrienden hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt. We hopen de komende jaren hiervan natuurlijk de vruchten te dragen.”

De race vindt plaats van 9 tot 11 november. Wie meer info wil, kan surfen naar www.nygelverhaeren.be.