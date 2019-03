Vilvoords handelcentrum verliest opnieuw een icoon: doopsuikerwinkel Rits sluit na 37 jaar Dimitri Berlanger

21 maart 2019

17u42 0 Vilvoorde Opnieuw sluit één van de oudste handelszaken in het centrum de deuren: Brigitte Rits (54) houdt na 37 jaar haar doopsuikerwinkel Rits in de Vlaanderenstraat voor bekeken. “De gouden tijden van de doopsels en communies zijn voorbij”, zegt de zaakvoerster. “Het is tijd om een andere weg in te slaan.”

Doopsuiker Rits opende de deuren in 1982. De toen 18-jarige Brigitte startte de zaak zelf op. Nu is de winkel aan haar laatste dagen toe. De uitverkoop loopt volop. Alle kleinere dingen gaan de deur uit voor – u leest het goed – 0,50 euro. De stock is al helemaal weg en ook de nog overblijvende spulletjes in het charmante winkeltje zijn al flink geslonken. Een deel van het interieur verhuist overigens naar twee zaken in de Leuvensestraat. “Zo blijft het toch een deel van het handelscentrum.”

Dalende verkoop

De zaak was gespecialiseerd in doopsuiker, kaartjes en alle mogelijke grote en kleine accessoires en bedankjes die bij een geboorte komen kijken. “Het is allemaal enorm veranderd op die bijna 40 jaar”, vertelt Brigitte, die met haar 37 jaar dienst in haar eigen winkel een icoon is in het geteisterde Vilvoordse handelscentrum. “De laatste jaren kwamen de mensen hier vooral inspiratie opdoen om het dan elders bij een grootwarenhuisketen of op internet te kopen. Pas op, mijn winkel draaide op zich wel nog, maar de gouden periode van de dopen en communies is voorbij. Vroeger draaide ik toen echt dubbele maanden. Mensen kochten iets bij de geboorte om in het ziekenhuis af te geven en bij de doop voorzagen de meter en peter suikerbonen. Vaak is dat nu ook al vervangen door iets anders. Dat wringt toch als je de goeie tijden gekend hebt.”

Het blijft toch een dubbel gevoel: langs de ene kant ben ik blij dat ik de beslissing genomen heb, langs de andere kant is het een mooi deel van je leven dat je afsluit Brigitte Rits

Brigitte was desondanks van plan om het tot haar pensioen uit te zingen. “Maar ik kon niet meer in dit pand blijven en een verhuis zag ik niet zitten. Dat samen met de dalende verkoop maakt dat ik tot deze beslissing ben gekomen. Volgende zaterdag stopt het.”

Job in woonzorgcentrum

De overgang zal wel geleidelijk gaan. “Ik werk al een tijdje halftijds in woonzorgcentrum Parkhof in Machelen als leefgroepassistente voor 24 senioren. Ik kan er mijn ei kwijt. Wat ik hier stilaan miste aan sociaal contact vind ik daar terug. Ik wilde toch eerst ook nagaan of het mij verging om voor een baas te werken – geen sinecure als je als sinds je 18 zelfstandige bent - maar dat blijkt toch wel te lukken. Het is echt mijn ding. Omdat het maar deeltijds is, kan ik het sowieso ook wat rustiger aan doen. Mijn man moet maar wat meer werken vanaf nu (lacht).”

Een slachtoffer van de algemene Vilvoordse handelsmalaise vindt Brigitte zichzelf niet echt. “Ik leefde niet van Vilvoorde alleen. Ik moest het hebben van mensen die van overal uit de regio kwamen. Maar ik heb wel heel toffe hartverwarmende reacties gekregen van de Vilvoordenaars toen bekend raakte dat ik zou stoppen. Dat doet me plezier en het geeft toch een opkikkertje. Want het blijft toch een dubbel gevoel: langs de ene kant ben ik blij dat ik de beslissing genomen heb, maar het is toch een mooi deel van je leven dat je afsluit.”