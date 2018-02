Vilvoordenaars leren 'Anders Winkelen' VERPAKKINGSVRIJE WINKEL KOMT IN CONCEPT STORE 'BAZAAR' DIMITRI BERLANGER

28 februari 2018

02u31 0 Vilvoorde Bazaar, het 'mini-Uplace' voor zelfstandigen, pakt binnenkort uit met de verpakkingsvrije winkel. "Anders Winkelen is de derde zaak die in enkele maanden opent in Vilvoorde, en dat is zéér positief", zegt Gregory Meul van Bazaar.

De nadruk ligt op bio- en streekproducten. "Alleen met lege potten, flessen en tassen kan je bij ons terecht. Wij vullen die dan met wat je maar wil", zegt uitbaatster Fanny Mele.





In Mechelen hebben ze Kabas, in Leuven Content en binnenkort krijgt Vilvoorde 'Anders Winkelen'. Intussen de derde zaak die in enkele maanden tijd de deuren opent in het centrum, hoewel er ook weer een heel aantal verdwenen zijn. Uitbaatster van de verpakkingsvrije winkel is Fanny Mele uit Machelen. "Ecologisch winkelen zal bij mij voorop staan", vertelt ze. "De bedoeling is dat iedereen met lege potten, flessen en tassen naar hier komt en zichzelf bedient met wasmiddelen, droogvoeding zoals rijst, noten en pasta, olijfolie en huisbereide granola. Je zal hier ook zuurdesembrood en kaas vinden. De nadruk ligt dus op bio-en streekproducten."





De potten of flessen worden eerst leeg gewogen en daarna mét inhoud. Zo wordt er afgerekend. "Een jaar geleden ben ik zelf begonnen om zoveel mogelijk verpakkingsvrij te winkelen. En dat lukt. Ik kick erop als ik zie hoeveel pmd-zakken er bij iedereen buitenstaan en hoe beperkt dat bij mij geworden is." Als alles loopt zoals gepland, opent 'Anders Winkelen' op 10 maart in Bazaar.





Eerste verjaardag

Ander goed nieuws is dat concept store Bazaar intussen zelf ook al zijn eerste kaarsje mag uitblazen. "Een hele prestatie, als je weet hoe moeilijk het handelsleven in de Zennestad op dreef raakt. En toch is de balans na een jaar positief", zegt initiatiefnemer Gregory Meul. "Er melden zich steeds meer nieuwe handelaars, zelfs uit Nederland, voor een stekje. Twee vaste handelaars zijn al uitgeweken naar een groter pand, jammer genoeg niet in Vilvoorde."





Volgens Meul komt dat doordat er weinig positiefs naar buiten gebracht wordt over de stad. "De nadruk ligt op het onveiligheidsgevoel, niet het aanwezige potentieel. We liggen op een ideale locatie, centraal in het land en we zijn nog eens de mediastad bij uitstek. Honderden mensen zijn tewerkgesteld in en rond Vilvoorde. Daar mogen we fier op zijn. En ook op toeristisch en artistiek vlak doen we het goed. Alleen het handelsleven in het centrum komt maar niet op gang en daar moet dringend iets aan gedaan worden."





"Potentieel zat"

Meul wil voor eens en altijd duidelijk maken dat er potentieel is voor handelaars in Vilvoorde. "Van de concurrentie hoef je al niks te vrezen, want die is er niet. Vooral bakkers, slagers en kaasboeren - die nu ontbreken in het centrum - zouden hier zeker aan hun trekken komen. De handelshuurprijzen kunnen misschien wel een rem vormen bij het opstarten van een zaak, maar ook daaraan wordt gewerkt. We blijven ook voortdurend op zoek naar vaste handelaars bij 'Bazaar'."