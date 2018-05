Vilvoorde herbevestigt verbod zwaar verkeer Brusselsesteenweg 05 mei 2018

Vilvoorde Het getouwtrek rond de Brusselsesteenweg blijft duren. Vilvoorde heeft opnieuw een tijdelijke politieverordening ingevoerd waarbij naast een snelheidsbeperking van 30km/u ook een tonnagebeperking werd opgenomen.

De vorige verordening was door de gouverneur vernietigd. Op 20 mei 2016 besliste burgemeester Hans Bonte om de Brusselsesteenweg ter hoogte van de wijk Lenterik af te sluiten voor het verkeer omwille van scheuren in het wegvak ter hoogte van de oeverwerken. Het baanvak langs de kanaalzijde werd nadien opnieuw opengesteld maar het ingestelde verbod voor vervoer hoger dan 3,5 ton bleef gelden. "Om veiligheidsredenen", aldus Bonte. Vrachtwagens dienden de omleiding via de Woluwelaan te volgen en dat zette kwaad bloed bij onder meer Grimbergen en Machelen, de bedrijven in de kanaalzone en VOKA.





In twijfel

Het burgemeesterbesluit werd intussen omgezet naar een tijdelijke politieverordening en die werd aangevochten door een van de bedrijven langsheen de Westvaartdijk. De gouverneur besliste om ze te vernietigen omdat het tijdelijke karakter van de verordening in twijfel werd getrokken.





Het Vilvoordse college heeft daarop nu gereageerd door een nieuwe tijdelijke verordening in te voeren. "De situatie blijft dan ook onveranderd. Het respecteren van de ingestelde beperkingen zal nauwlettend gemonitord worden en de lokale politiediensten zullen overtredingen consequent verbaliseren", aldus Bonte, die de maatregel zal toelichten tijdens een overleg met de bedrijven uit de omgeving.





(DBS)