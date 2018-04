Vilvoorde drinkt binnenkort 'Pjeirefretter' AMBITIEUS KOPPEL LANCEERT LOKAAL SPECIAALBIER TIJDENS JAARMARKT DIMITRI BERLANGER

06 april 2018

02u26 2 Vilvoorde Het Belgische bierlandschap is vanaf 23 april een speciaalbier rijker. Op die dag lanceren Jens Leen en Tine Paredis tijdens de jaarmarkt in de Zennestad de 'Pjeirefretter', een uniek Vilvoords blond bier genoemd naar de bijnaam van de Vilvoordenaars. Het zal vanaf dan ook in de plaatselijke horecazaken te verkrijgen zijn.

Vilvoordenaars Tine Paredis en Jens Leen hopen met hun ambachtelijke stadsbier 'Pjeirefretter' in te spelen op de hype rond speciaalbieren. "Het ondernemerschap heeft altijd al in ons gezeten, het was eerder een kwestie van wachten op het juiste idee op het juiste moment. Met de Pjeirefretter hebben we een uniek bier gecreëerd waar we erg fier op zijn. Als geboren en getogen Vilvoordenaars zijn we dan ook heel blij te kunnen bijdragen aan de heropleving van onze stad", zegt Tine Paredis.





Het enthousiaste tweetal speelde al meer dan een jaar met het idee om een bier te lanceren en schoot een zestal maanden geleden ook effectief in actie. In hun zoektocht naar een uniek ingrediënt kwamen ze uit bij de moerasspirea, een kruidenplant die veelvuldig voorkomt langs de oevers van de Zenne. Samen met brouwerij De Feniks ontwikkelden ze een uniek recept. "De bloemetjes van de moerasspirea hebben een honingzoete smaak, maar leveren tegelijk een bittere nasmaak", licht Jens Leen toe.





Lokale partners

Het tweetal koos er resoluut voor om met lokale partners in zee te gaan voor de uitwerking van hun idee. Zo wordt de lay-out verzorgd door MadLion (bekend van de Kruitfabriek) en zijn ook de webhosting, promoaffiches en textielbedrukking van Vilvoordse makelij. "We hebben er bewust voor gekozen om met zo veel mogelijk bedrijven uit de buurt samen te werken zodat ook onze lokale economie een graantje kan meepikken."





Ecologisch

"Ook het ecologische aspect is voor ons belangrijk. Zo gebruiken we gerecycleerde etiketten en herbruikbare verpakkingen en kunnen klanten via onze webshop kiezen voor een ecologische levering per fiets. Een of twee keer per week brengen we de bestellingen met onze bakfiets naar ons afhaalpunt in Vilvoorde. Zo doen ook wij onze duit in het ecologische zakje".





Het tweetal hoopt dat het bier letterlijk en figuurlijk vlot over de tongen zal gaan en steekt haar ambitie niet onder stoelen of banken. "De Pjeirefretter moet eerst en vooral een blijver worden op de lokale menukaarten. Het is een origineel bier gemaakt door Vilvoordenaars voor Vilvoordenaars. Toch denken we ook al verder. Als het bier in Vilvoorde een succes wordt, waarom zou het dan elders ook niet kunnen lukken. Wie weet zelfs in het buitenland..." Meer info: www.pjeirefretter.be