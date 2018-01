Vijftiger 11 jaar na misbruik veroordeeld 02u56 0

Een vijftiger uit Vilvoorde is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor het misbruiken van zijn dochter. De 29-jarige vrouw legde in 2015 klacht neer tegen haar vader, omdat ze naar eigen zeggen tussen 1995 en 2004 misbruikt werd door hem. Zo zou hij haar betast en verkracht hebben. Zelf gaf hij tegen zijn vrouw toe dat hij met haar seks had gehad toen ze 15 was maar "dat was op haar vraag". Bovendien verklaarden zijn twee zussen dat hij met hen hetzelfde had gedaan toen ze in hun puberteit zaten. Zijn zoon verklaarde dan weer dat zijn vader vaak naar de kamer van zijn zus ging 's nachts. Genoeg bewijs om hem te veroordelen. Niet alleen was de rechtbank van oordeel dat de verklaring van het slachtoffer ondanks het gebrek aan rechtstreekse getuigen geloofwaardig was, een aantal elementen uit die verklaring werden ook bevestigd door resultaten van het gerechtelijk onderzoek. (WHW)