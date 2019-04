Vijftig omwonenden moeten nacht elders doorbrengen na inferno bij meubelzaak in Vilvoorde-centrum, wellicht geen asbest vrijgekomen Tom Vierendeels & Dimitri Berlanger

07 april 2019

04u38 98 Vilvoorde Enkele tientallen gezinnen uit het centrum van Vilvoorde moesten afgelopen nacht elders doorbrengen ten gevolge van een zware uitslaande brand in een meubelzaak. De brandweer had uren nodig om het vuur onder controle te krijgen. Een overslag naar een secundaire school werd nipt vermeden, maar twee aanpalende woningen raakten ook beschadigd en zijn tijdelijk onbewoonbaar. Bij de brand is wellicht geen asbest vrijgekomen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de analyses die deze voormiddag uitgevoerd zijn, zo meldt het stadsbestuur.

De hevige brand bij Belga Meubelen, dat een jaar geleden nog maar volledig gerenoveerd werd, in de Kolveniersstraat werd kort voor 22 uur opgemerkt. “Bij onze aankomst was het vuur al uitslaand”, vertelt majoor Dirk Keymolen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Vrijwel onmiddellijk riepen we versterking in van omliggende brandweerzones waardoor ook Rivierenland en Vlaams-Brabant Oost ter plaatste kwamen. Ook de Brusselse brandweer verleende bijstand. Er werd onder meer bluswater aangevoerd uit het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het grootste probleem dat zich bij de brandbestrijding stelde was de moeilijke bereikbaarheid van het gebouw. Het volledige gebouw is omgeven door woningen en een school. De winkel staat vol met houten meubels en matrassen, waardoor de brandlast enorm is.” Omdat er risico was dat het vuur zou overslaan op aanpalende woningen, evacueerden de hulpdiensten een dertigtal omwonenden.

Even werd gedacht om ook de helikopter van de Federale Politie ter plaatste te vragen om met bluszak mee de brand te bestrijden, maar dat ging uiteindelijk niet door. Het gemeentelijk rampenplan werd ook afgekondigd en burgemeester Hans Bonte (sp.a) kwam eveneens ter plaatse. De Civiele Bescherming voerde metingen uit om na te gaan welke eventuele schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. “Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen en bijna alle geëvacueerde bewoners zijn naar hun woningen kunnen terugkeren”, zei Bonte. “We onderzoeken nu of de roet asbest bevat.”

Veldbedden

Volgens Keymolen werd een vijftigtal omwonenden geëvacueerd, enerzijds omwille van de rook en anderzijds omdat het vuur al was overgeslagen naar minstens een woning. Velen konden terecht bij familie, maar wie geen uitwijkmogelijkheid had werd opgevangen in de nabijgelegen gemeentelijke sporthal. Daar stond het Rode Kruis paraat om iedereen op te vangen en er werden ook veldbedden aangevoerd om de nacht door te kunnen brengen.

Omdat het pand waar de brand woedde volledig ingesloten lag, was het voor de brandweer moeilijk om het vuur te blussen. Het duurde tot omstreeks 04.00 uur voor de brand onder controle was en al die tijd had de brandweer ook de handen vol met vermijden dat het vuur zou overslaan naar de aanpalende gebouwen.

“De meubelzaak zelf is uiteindelijk bijna volledig uitgebrand en twee aanpalende woningen hebben schade opgelopen”, zegt burgemeester Bonte. “In één geval door de hitte en het bluswater, in de andere woning is er enkel waterschade. Het nablussen van het getroffen gebouw zal nog uren duren, maar intussen bekijkt een ingenieur ook al of de stabiliteit van het gebouw in gevaar is. Het parket heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.”

Door de ouderdom van het uitgebrande gebouw werd gevreesd de mogelijkheid dat er asbest aanwezig was en dat die door de rook was vrijgekomen. Het stadsbestuur stelde daarom een analysebureau aan. Maar de eerste resultaten van de analyses wijzen erop dat er waarschijnlijk geen asbest is vrijgekomen. Definitieve resultaten worden in de loop van de namiddag verwacht.

Omwonenden krijgen wel nog steeds de raad om eventuele roetresten in tuin of terras niet zelf te verwijderen maar te melden.

School ontsnapt aan inferno

Secundaire ASO-school Het College, dat aan de achterzijde van het getroffen gebouw in de Spiegelstraat gelegen is, ontsnapte maar nipt aan het inferno. “Onze sporthal grenst aan de meubelzaak”, vertelt directrice Vera Maes. “Ook de woning die door brand werd getroffen hangt aan ons gebouw. Het scheelde echt niks, maar de brandweer kon onze sporthal vrijwaren. Van een gebouw sneuvelden wel enkele glasdallen en er werd ook een gat in de muur van de sporthal gemaakt.

Het valt natuurlijk af te wachten in hoeverre de roofing van het dak stand heeft gehouden. In de oude gebouwen is de brandgeur uiteraard enorm aanwezig, maar gelukkig is het vakantie waardoor we voldoende tijd hebben om alles af te handelen in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij. Het ventilatiesysteem van de nieuwbouw stond uitgeschakeld, waardoor daar binnen zelfs helemaal niks te ruiken valt. Mogelijk is er sprake van asbestvervuiling. Zondag zal bekeken worden of dit effectief het geval is. Het was overigens de moeder van een leerling die tegenover de school woont die mij alarmeerde, waardoor ik snel ter plaatse was.”

Verschillende straten in het centrum van Vilvoorde blijven momenteel nog afgesloten. Dat zal vermoedelijk in de loop van zondag ook nog het geval zijn.