Vijf scholen uit regio krijgen subsidies voor huur bijkomende gebouwen DBS

28 maart 2019

15u27 0 Vilvoorde Zeven scholen in Vlaams-Brabant krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits jaarlijks samen bijna 400.000 euro huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. In onze regio gaat het om vijf scholen.

Van de 7 goedgekeurde Vlaams-Brabantse projecten zijn er 6 voor het basisonderwijs en één voor een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De projecten komen 1.310 leerlingen ten goede en zorgen voor 347 extra plaatsen in de klas.

De Sint-Jozefsschool in Strombeek-Bever huurt een voormalige pastorie voor drie jaar en krijgt daarvoor jaarlijks ruim 9.000 euro. De Heilig Hartschool in Vilvoorde huurt dan weer voor drie jaar modulaire units en creëert daarmee 96 extra plaatsen. De jaarlijkse subsidie beloopt ruim 20.000 euro.

De vrije basisschool Sinte-Maarten in Meise zal vanaf 2021 een nieuw schoolgebouw huren voor een periode van 18 jaar en krijgt daarvoor jaarlijks 184.000 euro. Zo realiseren ze 94 extra plaatsen. In Overijse huurt de Sint-Jozefsschool eveneens vanaf 2021 een nieuw gebouw voor 18 jaar, goed voor 54 extra plaatsen. Hier voorziet Crevits jaarlijks 60.620 euro.

De Steinerschool in Tervuren tenslotte huurt voor zes jaar een voormalige woning en creëert zo 103 bijkomende plaatsen in de klas. Ze ontvangen daar jaarlijks 25.000 euro subsidies voor.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Huursubsidies bieden de kans om de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium te versnellen en extra schoolruimte te creëren, wat perfect past in de inhaalbeweging scholenbouw die deze legislatuur volop loopt. Daarnaast spelen we ook in op een veranderend onderwijslandschap en ruimtelijke ontwikkelingen in steden en gemeenten. Een gebouw dat vandaag nog geen onderwijsbestemming heeft, kan morgen als school dienst doen en overmorgen opnieuw een andere maatschappelijke invulling krijgen.”