Viervoeters gaan los in nieuwe hondenzone park Drie Fonteinen 03 juli 2018

Vilvoorde Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft een hondenzone ingericht in park Drie Fonteinen. In de omheinde weide kunnen viervoeters, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig rondlopen en spelen zonder anderen te hinderen.

Het park Drie Fonteinen is een druk bezocht domein door wandelaars, joggers en gezinnen met spelende kinderen. Ook hondenliefhebbers maken dikwijls gebruik van dit gebied, om er hun vaste wandeling te maken. "We merken dat de honden niet altijd aangelijnd zijn", zegt regiobeheerder Wim De Maeyer van het ANB. "Geregeld krijgen we daar klachten over van de talrijke lopers in het domein, maar ook van gezinnen met kleine kinderen. Ook voor de natuur vormen die loslopende honden soms een verstoring, denk maar aan een groepje watervogels dat opgeschrikt wordt, of een haas of ree die achterna gezeten wordt."





Halve hectare

Daarom werd nu een hondenlosloopzone van zo'n halve hectare groot aangelegd in de bosrand tegenover de Beneluxlaan. In die zone mogen viervoeters vrij loslopen, spelen, ravotten tussen omgevallen bomen en naar hartenlust graven.





In verschillende wijken heeft de stad al loopweiden ingericht. "In de wijk Kassei kunnen de hondenbaasjes binnenkort zelfs op twee locaties terecht. Het Agentschap maakt deze zomer immers ook nog werk van een nieuwe hondenlosloopzone in domein Klein Hoogveld", zegt schepen Katrien Vaes (Open Vld).





(DBS)