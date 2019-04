VIDEO. Vilvoordse brengt tweede thriller uit met ‘Een kans op zes’ DBS

02 april 2019

14u17 0 Vilvoorde ‘Een kans op zes’ is de titel van de tweede thriller van de Vilvoordse auteur Petra Spark (42) die op 20 april verschijnt. Het verhaal begint in Vilvoorde, waar het hoofdpersonage Alexandra woont. Ze wordt neergestoken tijdens haar wekelijkse jogging in het Vilvoordse recreatiedomein ‘De Drie Fonteinen’. Na verloop van tijd verplaatst het verhaal zich naar de Côte d’Azur.

Petra Spark is afkomstig uit Sint-Pieters-Leeuw maar woont al 19 jaar in Vilvoorde. “Als 11-jarige won ik de tweede prijs in een opstelwedstrijd georganiseerd door het Davidsfonds”, vertelt ze. “De passie voor schrijven zat al van jongs af in mijn bloed. Ik studeerde communicatiewetenschappen aan de KU Leuven, maar heb eigenlijk nooit een beroep uitgeoefend dat met schrijven te maken had. Ik werk bij Amgen, een Amerikaans biotechnologie bedrijf.” Een paar jaar geleden schreef Spark al haar eerste verhaal: ‘Artikel 13’ dat verscheen in mei 2017 bij uitgeverij Houtekiet.

De echtgenoot van Spark is cinematograaf en maakte de boektrailer. Het koppel figureert er zelf in en hij is ook deels opgenomen in Domein Drie Fonteinen. Je kan hem hier bekijken.

Op 27 april is er in brasserie ‘Canal’ Vilvoorde van 18 tot 19 uur de boekpresentatie van ‘Een kans op zes’ in aanwezigheid van de Vilvoorde cultuurschepen Moad El Boudaati.